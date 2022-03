Tilsa Lozano no descarta invitar a su expareja Miguel a su boda: “Sería bonito por los niños”

Tilsa Lozano se presentó este lunes 14 de marzo en “En boca de todos” y habló de sus planes de matrimonio con su pareja Jackson Mora. Durante su visita, la conductora Maju Mantilla le preguntó si era cierto que invitaría a la ceremonia a Miguel Hidalgo, su expareja y padre de sus dos hijos. La modelo dijo que solo era un chisme, pero aclaró que no tendría inconvenientes en contar con su presencia. “Voy a aclararlo. Lo hemos conversado y yo lo invitaría. Lo he conversado también con Jackson y él llevaría a la mamá de su hijo. Lo más bonito sería llevar la fiesta en paz. Es un chisme (la invitación) porque aún no hay nada concreto, pero si ha sido un tema que se ha conversado porque tenemos una buena relación. Y creo que sería bonito por los niños”, comentó. Video: América Tv.