Tilsa Lozano está dispuesta a invitar a su expareja a su boda con Jackson Mora: “Sería bonito”

El programa de hoy, 14 de febrero, “En boca de todos” tuvo como invitada especial a Tilsa Lozano, quien durante una secuencia aprovechó en dar detalles de lo que será su boda con el boxeador Jackson Mora. Una de las preguntas fue que si invitaría a Miguel Hidalgo, padre de sus dos hijos, al evento. “Por supuesto, ya lo he conversado con Jackson (Mora) y él también invitaría a la mamá de su hijo. Me parece que siempre es lo más bonito llevar la fiesta en paz. Aún no hemos enviado las invitaciones (...) Ambos tenemos una súper relación (con ellos). Creo que sería bonito por mis hijos”, comentó emocionada. Video: América TV.