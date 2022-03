Rodrigo González sobre Paula Arias: “Ella confía en gente que no debe”

En la última edición de “Amor y fuego”, Rodrigo González, junto a Gigi Mitre, comentaron sobre las declaraciones que dio Paula Manzanal en su reciente visita al set del show. La intérprete de “La que manda” le contó al reportero de su programa que había terminado oficialmente su relación con Eduardo Rabanal y que no deseaba revelar los detalles que se dieron entre ellos. Luego de escuchar, ‘Peluchín’ afirmó: “Creo que hay cosas que sí se pueden considerar que son parte de la suerte, o de la mala suerte, pero, cuando uno toma la decisión de continuar o no la relación con una persona, y nadie te obliga, no hay otro tipo de vínculo más que el que ambos decidan. No sé si es mala suerte o mala decisión”. Luego de que su compañera le recordara que Paula también tuvo un problema similar con una pareja anterior, el conductor agregó: “Se supone que tú debes volver a confiar. Uno la engaña, el otro también. Eso quiere decir que confía en gente que no debe”. Video: Willax.