Nesty trolea a Vasco Madueño en pleno Live para decir: “Qué viva Ricardo Arjona”

Vasco Madueño fue ‘troleado’ por Nesty durante una transmisión que realizó por Instagram, el domingo 13 de marzo, con el objetivo de promocionar su próxima presentación junto al tenor lírico Andrés Veramendi. “Qué viva Ricardo Arjona” , escribió el puertorriqueño, quien minutos después se unió al live, lo que motivó al cantante peruano a admitir que no le gustaba el intérprete de “Fuiste tú” y “El problema”. “A mí no me gusta, en lo personal. Yo lo respeto como musico, me parece excepcional, pero no puedo aguantar muchas canciones de él” , afirmó para luego entonar algunos versos de “Historia de taxi” y confirmar que sí se sabía de memoria varias de sus composiciones. Video: Instagram