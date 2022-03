Magaly Medina sobre Shirley Arica: “En la boca del mentiroso, todo se hace dudoso”

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina se tomó unos minutos para opinar sobre el comportamiento de Shirley Arica, quien habría mentido para no asistir a un evento que tenía programado en Jaén para pasar toda la noche de fiesta junto a un misterioso hombre. La conductora de televisión mostró una serie de imágenes que desmentirían lo que había dicho la modelo en redes sociales, en un corto texto en el que se disculpaba con su público por no poder asistir a un show por un ‘incidente fortuito’ durante el pasado fin de semana. “Bien raro todo. En la boca del mentiroso, todo se hace dudoso. Además, Shirley nunca supo que la estábamos grabando (...). Ella no sabía que alguien estaba grabando”, señaló la presentadora de Magaly tv, la firme después de que Shirley quisiera justificar su falta al compromiso pactado. Video: ATV.