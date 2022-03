Magaly Medina se enlazó con Geraldine Quezada para hablar sobre el archivamiento de la denuncia de Kike Suero. La expareja y madre de las hijas del comediante se mostró indignada por dicha resolución, por la cual manifestó sentirse desamparada, pues busca justicia para su pequeña tras acusar al humorista por tocamientos indebidos. “En la justicia no confío, desde que me sucedió esto, yo no creo en la justicia. Cuando yo vivía con él, recuerdo cuando golpeó a su esposa, a la madre de sus hijos, le dieron (a Kike) una jornada comunitaria para que vaya a hacer limpieza. En algunas oportunidades, yo lo acompañé y él solo firmaba, contaba chistes con los comisarios y se retiraba (...) Cómo puedo saber yo si él ha pasado todas las pericias del reglamento contra el alcoholismo, y tenía que pasar por el psicólogo porque es un agresor. No lo he denunciado ni una, ni dos, tres o cuatro; lo he denunciado un montón de veces”, expresó con evidente indignación. Video: ATV