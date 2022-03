Christian Domínguez revela que no perdonará a Isabel Acevedo: “Es una decepción grande”

Christian Domínguez afirmó que no perdonará a su expareja, la bailarina Isabel Acevedo. El cantante de cumbia se mostró decidido a no cambiar su postura, pues, según él, existe un motivo muy fuerte por el que no puede tener una amistad con la ex chica reality. La conductora Janet Barboza le preguntó si tendría que ver con que ella no le permitía ver a su hijo, fruto de su relación con Karla Tarazona, y él respondió que esa es una de las razones. “Eso no va a pasar. Hay cosas que nunca vas a olvidar. Ese paso (de perdonar) no va a pasar, no va a cambiar. Es una decepción grande, así que simplemente para mí no existe”, expresó el artista. Video: América TV