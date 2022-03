Greg Michel desafía a los seguidores de Samuel Suárez y estos lo delatan: “Mira, sigue de juerga”

Greg Michel se encuentra en Perú junto a su familia. Sin embargo, este domingo 13 de marzo, el exparticipante de “Combate” decidió retar a los seguidores de Samuel Suárez asegurando que en Tarapoto no habría muchos seguidores que lo descubran: “Ves. Tarapoto relax”, dijo Greg. Ante ello, el periodista le respondió: “Greg dice relax al ver que Tarapoto no está en el top 5 de ciudades ratujas. Jajaja. Pero no te confíes. No seremos cantidad ahí, pero igual estamos. Ahorita te lo demuestro, hijito”. En la siguiente historia, ‘Samu’ publicó un video relacionado al deportista. Greg se encontraba en el concierto que Víctor Muñoz presentó el 11 de marzo en dicha ciudad. “‘Samu’, mira, sigue de juerga el belga”, dijo una de las fieles seguidoras de Samuel, con lo que demostró, una vez más, que al conductor de Instarándula le envían el mejor contenido delatando a los personajes de ‘Chollywood’. Video: Instagram.