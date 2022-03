Gisela Valcárcel vivió fuera del país todo el cargamontón mediático producto de las declaraciones que hizo su expareja Jorge Pozo en televisión nacional. Desde allá se aferró a la palabra de Dios, según lo ha comentado en sus historias de Instagram, y se enfocó en sus proyectos personales. No obstante, alejándose de todo eso, regresó al Perú y ha mostrado cómo ha tenido varias actividades pendientes en su casa, como limpiar y ordenar su cocina, además de cocinar para dejar todo listo para los siguientes días. En ese sentido, comentó: “Desde mi último storie, creo que al fondo se veía la cocina. Bueno, pasé por allí y la encontré hecho leña. Mi cocina estaba… No les puedo decir lo que era la refri. Ya la hice toda. Así arregladita me gusta. He puesto carne al horno. Estoy haciendo un guiso también para mañana. Bueno, ya saben, los que vivimos solos nos la tenemos que arreglar, pero jamás pensé que después del viaje tantas cosas tenía que hacer”.