Verónica Linares trolea a Ignacio Baladán en su programa: “No sé por qué me ha invitado”

Verónica Linares e Ignacio Baladán conversaron con Estás en todas sobre la entrevista que dio la periodista en el canal de Youtube del chico reality. En medio de este diálogo, la comunicadora miró al modelo y después dijo ante cámaras “Yo no sé por qué me ha invitado”, provocando las risas de todos los presentes. Luego, explicó cómo así se animó a participar en el espacio de entretenimiento del popular ‘Chocolatero’. “Luchito (su productor) me dice ‘Ignacio Baladán pregunta que si le puedes dar tu teléfono’ y yo ‘¿Para qué?’ y me comenta ‘Lo que pasa es que hace esto (entrevistas a famosos)’ y yo ‘Sí, si lo he visto, pero ¿yo qué soy ahí?’. Primero no sé cocinar, segundo estoy manca y tercero sus invitadas son artistas”, relató. Al escuchar esto, Ignacio le respondió “Pero tienes actitud”. Video: América TV