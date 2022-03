La última edición de Estás en todas tuvo un ligero intercambio de palabras entre Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros debido a Rodrigo Cuba. La ex chica reality ‘encaró’ a su compañero luego de que este calificara al ‘Gato’ como el “más antipático” entre él y Anthony Aranda. La presentadora afirmó sentirse decepcionada y aseguró que le presentará al futbolista para que cambie su parecer. “No sé cómo lo vas a elegir como el más antipático... La verdad, ‘Choca’, es que me has decepcionado, pensé que te conocía. Te lo voy a presentar formalmente, quieras o no, no sé si tienes muchas ganas, pero a mí sí me cae bien, está en mi lista de amigos”, indicó. Video: América TV.