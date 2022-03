‘Choca’ Mandros: “El ‘Gato’ Cuba me parece más antipático que Anthony Aranda”

En la secuencia “Respondes o comes” del programa Estás en todas, Tula Rodríguez le pidió a ‘Choca’ Mandros que eligiera entre Rodrigo Cuba y Anthony Aranda, y comente quién le parece más antipático. “Uno tiene cara de más antipático que el otro, Anthony me parece que tiene la cara, pero parece más asequible. (Elegiría) al ‘Gato’ (Cuba) porque no lo conozco mucho, el otro me parece más carismático” , comentó. Asimismo, reveló que tuvo la oportunidad de conocer a ambas personalidades. Video: América TV.