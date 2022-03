Camila Hernández critica al Miss Perú La Pre: “Todas sabemos quiénes pasaron sin mover un dedo”

Camila Hernández, excandidata del Miss Perú La Pre 2022, arremetió contra la organización del certamen después de que se eligieran a las 10 semifinalistas, entre las que se incluyó a Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarac. “Todo estaba arreglado. Nunca quise creerlo ni aceptarlo, pero lamentablemente así fue. Y no lo digo porque yo no haya pasado. Creo que todas sabemos quienes pasaron sin mover un dedo por otros motivos”, escribió. Posteriormente compartió un video en el que decía “No quiero desmerecer el trabajo de ninguna candidata porque sé que hay muchas que se han esforzado para llegar al top 10 y merecen estar ahí, pero todas las personas que han estado pendientes al concurso, las que han estado dentro y las que han participado, (sabemos que) hay chicas que no han movido ni un solo dedo para estar ahí y que simplemente están porque les gustaron o por otros motivos”. Video: Instagram