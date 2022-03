Sheyla Rojas quiere ser la madrina de bodas de Antonio Pavón: “Yo me ofrezco”

Sheyla Rojas se enlazó en vivo con el programa D’Mañana, que se emite por Panamericana Televisión, y participó de una divertida secuencia, en la que confesó que le encantaría ser la madrina de bodas del matrimonio entre su expareja Antonio Pavón y Joy Sánchez. Asimismo, la exconductora de televisión recalcó que está muy agradecida con la trujillana por los cuidados y el gran cariño que le ha brindado a su hijo Antoñito en Madrid, España. “No es por nada, pero a mí si me gustaría (ser la madrina). No me lo han ofrecido, pero yo me ofrezco. Hacen una linda pareja. Ella es como una mamá para mi hijo también. Somos una familia muy bonita, tenemos una muy buena relación”, señaló Rojas. Video: Panamericana TV