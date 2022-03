Magaly Medina se indignó al leer el documento en el que la hija de Kike Suero relata las situaciones que sueña. “Yo leo este párrafo y se me hubiesen puesto los pelos de punta”, dijo la conductora de televisión, y alegó que la pequeña no puede diferenciar si lo contado en la cámara Gesell fue real o no. La ‘Urraca’ exigió mayor apoyo en esta investigación para esclarecer los hechos: “Me parece desgarrador lo que he leído. Yo apelo a que esto se investigue mejor y que a esa niña la entrevisten psicólogos adecuados”. Video: ATV.