Magaly indignada por respaldo a Andy Polo: “Hay gente que lo protege, me parece vergonzoso”

En la edición de este viernes 11 de marzo, Magaly Medina habló, una vez más, sobre el caso Andy Polo. La conductora de ATV se mostró indignada ante el respaldo que ha tenido el futbolista de parte de su nuevo equipo Universitario de Deportes, quienes emitieron un comunicado brindado su total apoyo a su nuevo integrante. De ese modo, la comunicadora expresó su fastidio por la actitud del deportista que, a pesar de haber sido denunciado por su esposa Génesis Alarcón por agresión, él no se ha pronunciado al respecto, pero se ha dedicado a mandar indirectas a través de sus redes sociales. “Es un hombre que no se ha portado a la altura de las circunstancias y no se puede tener como miembro destacado de un equipo a una persona con un comportamiento tan bajo con respecto a gente indefensa, como es la madre de sus hijos, y sus pequeños. Sin embargo, hay gente que lo cobija y que lo protege públicamente. A mí, eso me parece vergonzoso”, sostuvo. Video: ATV