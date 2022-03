Macarena Vélez habló por primera vez para las cámaras de Amor y fuego, y comentó sobre las imágenes donde apareció tomada de la mano con hermano de Hugo García, luego de haber terminado su romance con ‘Vituco’, por una infidelidad. De ese modo, la exchica reality aseguró que Ayrton García es solo su amigo: “Es mi patasa, es muy amigo mío, no tiene nada de malo (salir juntos)”. Sin embargo, no descartó que, más adelante, pueda nacer el amor entre ellos y mencionó que no tendría ningún problema en contarlo: “Por el momento mi corazón está tranquilo, quiero disfrutar de mi, de mi soltería, de mis cosas y si en algún momento se da la oportunidad, ustedes se darán cuenta, ya lo sabrán”, aseguró Macarena. Video: Willax