Macarena Vélez está feliz con su figura, a pesar de los comentarios. En ese sentido, se le vio muy contenta en la alfombra roja de la película “¿Quién dijo détox?”, donde fue entrevistada por las cámaras de “Amor y fuego” para hablar de su nueva vida fuera de los realities y, con ello, descarta retornar a las filas de guerreras o combatientes en Esto es guerra, luego de que fuera voceada como la nueva ‘bomba’. Es por ello que manifestó”: “No, no, no. No, para nada. Me encanta entrenar, amo entrenar y siempre me ha gustado el deporte. Así que, ahí vamos”.