En la edición de “América hoy” de este viernes 11 de marzo, los conductores del programa participaron del juego Nervioso y quien resultara perdedor tendría que cumplir un reto. En este caso, Brunella Horna le tocó enfrentarse a Mario Irivarren, pero perdió. Tras ello, ‘Giselo’ no dudó en recomendarle renunciar al magazine a manera de broma. “Brunella, si no puedes hacer este juego, hijita, renuncia. ¿Cómo has estado en programas de competencia? Tú estás mal”, mencionó, desatando las risas de sus compañeros. De inmediato, la empresaria respondió: “Ni yo sé”. Video: América TV.