¡Lo dijo todo! La ex chica reality Alejandra Baigorria reveló que el empresario venezolano le pidió que le devuelva la joya y ella se la regresó.

Alejandra Baigorria le devolvió a Arturo Caballero el anillo de compromiso que le entregó cuando se comprometieron. La ex chica reality contó que el empresario venezolano fue quien le exigió que le regrese la joya pese a que se la dio como muestra de su amor. “Siempre lo tomé con tranquilidad. Creo que si no era ya está, el sabrá qué hacer con su anillo. No lo necesitaba tampoco, yo soy bien orgullosa”, expresó la exintegrante de “Esto es guerra” sobre su expareja. Video: América TV