Ruben Blades se pronuncia ante Residente y J Balvin: “Deja que el niño chille”

Ruben Blades cumplió su promesa y decidió componer un tema para Residente y J Balvin, quienes esta semana estuvieron en medio de una gran polémica luego de que el rapero lanzara una canción criticando a varios cantantes, entre estos, el creador del álbum “Colores”. Este 10 de marzo, el artista publicó un video en el que expresa su opinión ante este enfrentamiento: “Cuando a veces la rabia a mis razones ronca me digo Rubencito: ‘Aguila no casa mosca’. No es amor y cariño, es amor y control. Dejar que el niño chille a veces es mejor”, inició diciendo y aconsejó culminar con sus diferencias: “Al ánimo caldeado recomiendo darle fin”. Finalmente, el intérprete de “Tiburón” aprovechó el momento para promocionar su nuevo álbum “Salswing”. Video: Facebook.