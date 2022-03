El chileno Pancho Rodríguez contó que Mario Irivarren es una de las personas que más le ha dado su respaldo en estos momentos que vive, al no poder retornar a Perú.

¡Grandes amigos! En la edición de este jueves 10 de marzo de “Amor y fuego”, Mario Irivarren visitó el programa por primera vez y se encontró virtualmente con Pancho Rodríguez, quien estuvo enlazado desde Chile. Durante dicho momento, el modelo agradeció el apoyo que ha recibido por parte del también conocido como ‘Calavera coqueta’, por haberse preocupado por su situación cuando vivió la mala experiencia de no haber podido ingresar al Perú y ser regresado a su país natal. “Mario es una de las personas que más me ha escrito para saber cómo estoy. De verdad, Mario es una de las personas más lindas con las que trabajado en televisión”, expresó Pancho. Por su lado, Irivarren también correspondió sus palabras y habló del gran cariño que le tiene: “Gracias, mi hermano. Yo te quiero mucho, te aprecio y los amigos no solo están para las buenas, sino también para las malas”. Video: Willax