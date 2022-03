Nicola Porcella revela que se reunió con Angie Arizaga: “Nos pedimos disculpas”

Durante una entrevista desde sus redes sociales, Nicola Porcella reveló que, antes de grabar “La academia”, serie de “Esto es guerra”, él ya se había reunido con Angie Arizaga para resolver sus temas del pasado y pedirse disculpas por cómo terminó la relación. “Ese día que grabamos, todo bien, me saludé con ellos, me despedí normal. Me la he cruzado antes en fiestas con amigos y nos hemos saludado. Todos los temas que hemos tenido que hablar, lo hablamos en cuatro paredes. Y nos pedimos disculpas por algunas cosas que habíamos hecho los dos porque una relación es de dos, no de uno. Los errores fueron de ambos. Se nota que Jota (Benz) es un buen chico, se nota que se aman y estoy feliz por ella”, aseguró. Video: Willax Tv.