El ex chico reality Mario Irivarren habló del trabajo que tuvo en shows como “Esto es guerra” y dio detalles de su etapa de empresario textil, labor que afianzó en la pandemia.

Mario Irivarren ha demostrado ser una persona muy decidida para el trabajo; sin embargo, después de varios meses lejos de la televisión ha sido muy extraño no verlo nuevamente en Esto es guerra al conmemorar los 10 años de su inicio. Frente a esto, “Amor y fuego” lo entrevistó para que hable de cómo fue su desempeño en dicho reality de competencia y su actual etapa como empresario en el mundo de la moda, labor que inició con la venta de poleras para promociones de colegio y que se agrandó hasta la confección de toallas. En relación a EEG, aseveró: “Yo soy consciente de que es un ciclo que va a acabar. Independientemente de si yo ya llegué a mi límite o si me vuelven a llamar. Serán un año, serán dos, pero va a acabar. Independientemente de que si yo ya llegué a mi límite. Yo no vivo sentado pensando que voy a trabajar ahí hasta los 60 años”. Video: Willax