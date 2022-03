Mario Irivarren estuvo por primera vez en el set de Rodrigo González y Gigi Mitre. Durante su presentación en “Amor y fuego”, también se enlazó el chileno Pancho Rodríguez quien, hasta el momento, no ha podido retornar al país. Así, recordaron que ambos fueron capitanes de los ‘combatientes’, sin embargo, Gigi interrumpió y le consultó a la popular ‘Calavera coqueta’ si veía “Esto es guerra” todos los días. Como se sabe, esta temporada, él no fue invitado a formar parte de la edición de aniversario. “La verdad es que no, no estoy en mi casa por lo general a esa hora”, mencionó. Por su lado, Pancho Rodríguez aseguró que tampoco sigue el programa: “Los que me conocen saben que yo no miro televisión allá, imagínate acá”, sostuvo el exparticipante del reality, quien dejó en claro que no está enterado de las novedades de EEG. Video: Willax