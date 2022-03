Mario Irivarren y Vania Bludau estuvieron en el estreno de la cinta peruana “¿Quién dijo Detox?” y respondieron algunas preguntas en torno a su relación y proyectos profesionales. El ex chico reality, alejado por más de un año de “Esto es guerra”, fue consultado si retomaría la actuación para debutar en el cine. Dijo que no es lo suyo, pero si se le presenta una oportunidad, lo pensaría. “Yo siempre digo: ‘Zapatero a sus zapatos’. No soy actor, no he estudiado. A menos que sea un cameo. Me gustaría hacer una parodia de mí mismo, me gusta, me divierte”, respondió. Video: Grace Mora/URPI-LR.