Mario Irivarren y Luciana Fuster fueron vinculados cuando trabajaban en ATV, y se especuló que ambos se dieron un beso cuando el ex chico reality se encontraba en una relación con Ivanna Yturbe. “No me chapé a Luciana. Si he escuchado que han hablado de eso y me imagino que tiene que ser algún rumor que ha salido por ahí, pero no ha pasado”, dijo Mario en su defensa; sin embargo, la producción de “Amor y fuego” reprodujo un audio que confirmaría el beso entre ambos. “Ya pues, Rodrigo. ¿Para eso te lo conté?”, se escucha decir a Luciana, luego de supuestamente revelarle a ‘Peluchín’ el beso con la ‘Calavera coqueta’. Finalmente, Mario lo negó hasta el final. Video: Willax TV.