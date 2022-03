Mario Irivarren y Vania Bludau son una de las parejas más queridas de nuestra farándula; sin embargo, ambos han sido blanco de críticas por las presuntas discusiones que protagonizan los fines de semana en las discotecas del sur. Este jueves 10 de marzo, “Amor y fuego” transmitió una entrevista con el modelo donde le mencionaron una noche en la que Vania salió de la fiesta. “La hermanita le escribió y se fue. Yo ni me enteré. Me enteré cuando vi el Whatsapp (...) Ya no lo ha vuelto a hacer”, dijo, mientras relataba lo que pasó ese día. Sin embargo, le cuestionaron sobre el comportamiento de la influencer en las fiestas: “Yo me vacilo, la verdad (...) A mí me encanta. Me encanta que ella sea como es. Me encanta que sea feliz”, expresó el excombatiente. Video: Willax TV.