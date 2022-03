María Pía Copello no le perdona nada a los ‘guerreros’ de Esto es guerra y en esta oportunidad reclamó al equipo contrario que celebren con sus canciones y no tengan imaginación propia para buscar melodías que los distingan de los combatientes. No obstante, no todo quedó ahí, sino que, luego de que Michelle Soifer le sacara ventaja a Jossmery Toledo y le ganara, volvieron a celebrar con una música del otro equipo. En eso, la cantante le reclamó a Johanna San Miguel de manera directa: “Con respecto a la canción hagan su chamba. (...) Sean un poco más originales. Lo que pasa es que Johanna no escucha música actual”. La popular ‘Mamá leona’ no dudó en responder: “Yo me quedé en los 80″.