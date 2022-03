Magaly Medina sobre Antonio Cartagena y el desinterés con su hija: “Hombre sin corazón”

Magaly Medina invitó a Vanessa Tenorio, la expareja de Antonio Cartagena, a su programa para dar a conocer el descuido por parte del cantante con el estado de salud que padece su menor hija. Ella aseguró no contar con el dinero suficiente para solventar los gastos para la educación de la niña: “Hoy me llamó la doctora de la terapia física y de lenguaje y emocional porque tiene ausencia de padre (...) es más de S/ 1500 en su salud. Más que los alimentos”, dijo Vanessa y afirmó que Cartagena “solo manda S/ 300 para los pañales”. “Ella está triste por la ausencia de su papá (...) Mi hija sufre, llora, grita de noche”, acotó. La periodista se conmovió con el tema y espera que se haga justicia con el intérprete de “Necesito un amor”: “Que terrible. Hombre sin corazón. No deberían de llamarse padres”. Video: ATV.