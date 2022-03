Magaly Medina lamenta irresponsabilidad de Kike Suero: “Hombres como él hay muchos”

En la edición de este jueves 10 de marzo de su programa, Magaly Medina se mostró indignada con el desinterés de Kike Suero por su familia. Geraldine Quezada, madre de las hijas del humorista, lo acusó nuevamente de no cumplir con la pensión establecida y de no acudir al tratamiento psicológico, tras la denuncia por tocamientos indebidos a una de sus pequeñas. Por ello, él anunció que brindará una conferencia de prensa para hablar sobre el tema, que llevará a cabo en una cevichería, lo cual desconcertó a la conductora de ATV. “Le pagan por hacer la conferencia de prensa en la cevichería para llamar a todos los medios y que todos lo fotografíen ahí con el logo. Y estos son casos solamente de gente de farándula, se imaginan lo que tienen que sufrir miles de mujeres en el país que no tienen forma de denunciar públicamente este tipo de casos, hombres irresponsables como Kike Suero hay muchísimos”, expresó.