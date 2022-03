EEG: Ducelia asegura que los ‘Combatientes’ hacen artimañas para ganar

Siguen los enfrentamientos en ‘‘Esto es guerra’’. En la edición de este jueves 10 de marzo, se vivió un tenso momento entre los equipos cuando Ducelia Echevarría acusó a los ‘Combatientes’ de utilizar ciertas artimañas para ganar los juegos. Ante esta fuerte revelación, Allison Pastor le recordó a la modelo sus inicios en el equipo rojo y no esperó la respuesta de su compañera: “Por eso mismo me quise salir de ser ‘Combatiente’, porque vi las artimañas que tenían, por eso dije, ‘mejor me voy’. Vi lo que ustedes hacían, de victimizarse. Yo soy de enfrentar los problemas, entonces, como vi eso, me salí. No iba a estar con mis compañeros que se victimizan a cada rato. ¡Llorones!”, declaró Ducelia causando la sorpresa de todos sus compañeras y dejando callada a María Pía Copello. Video: América TV