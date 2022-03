¡Las defiende! Dalia Durán reflexionó sobre su propia experiencia y envió un mensaje de sororidad a todas las mujeres víctimas de violencia de género. En comunicación con “América hoy” recalcó que es importante denunciar cualquier hecho de este tipo: “Yo tengo la facilidad de poder llegar a los medios, otras no la tienen. (...) No tienen la oportunidad de alzar su voz. Para todas ellas, tienen que saber que no están solas, no se queden calladas porque eso es lo peor”. Video: América hoy.