Dalia Durán se enlazó en vivo con el programa ‘‘América hoy’', en la edición del jueves 10 de marzo, para hablar sobre los duros momentos que vive con sus cuatro hijos después de haber sido desalojada de un departamento en Magdalena y posteriormente mudarse a un inmueble en Comas. Durante dicha entrevista, la expareja de John Kelvin contó que sí ha recibido varias propuestas de trabajo, aunque detalló que no pudo tomarlas debido a que ha estado atravesando una fuerte depresión. “Siempre hubo propuestas de trabajo, he perdido propuestas de trabajo. He estado mal, la verdad, febrero ha sido un mes muy complicado para mí (por la depresión)”, expresó Durán, quien precisó que otro motivo por el que aún no labora es que no tiene con quién dejar a sus niños. Video: América TV