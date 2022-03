Este jueves 10 de marzo, Dalia Durán se enlazó en vivo con el programa América hoy para contar el drama que vive por falta de trabajo, ya que debe mantener a sus cuatro hijos, quienes aún no están matriculados en el colegio por falta de dinero. La cubana contó que la familia de John Kelvin le ayudó con el pago de un mes de alquiler del departamento donde vive actualmente en Comas. No obstante, está angustiada porque hasta el momento no tiene ingresos económicos. “Ahora es volver a empezar. Estoy dispuesta a trabajar en lo que sea como lo hice hasta el mes de febrero. Todo trabajo dignifica y más si es para el hogar y tus hijos, porque tengo cuatro niños. Lo importante acá es que tengo un techo donde vivir y lo que corresponde es trabajar”, dijo. Video: América Tv.