Christian Domínguez reveló que su hija, fruto de su relación con Pamela Franco, fue llevada a emergencias la noche del miércoles 9 de marzo, debido a que no podía respirar con normalidad y presentó un cuadro de fiebre. Contó que cuando la situación empeoró, su pareja se desesperó por la salud de la bebé y decidieron buscar al ayuda de un médico. “Pensamos que era el molar... En la noche, no podía respirar y Pamela es muy nerviosa, me pone nervioso y desde allí no hemos podido dormir”, expresó. Video: América TV