Alejandra Baigorria trolea a Flavia Laos por su cercanía con Austin: “Una inquilina de los Palao”

La relación entre Flavia Laos y Austin Palao parece haber comenzado de manera muy vertiginosa, puesto que ambos parecen no querer separarse uno del otro. Esto fue resaltado por Alejandra Baigorria durante su visita al set de “En boca de todos”. La empresaria bromeó al afirmar que la modelo pulula en casa de su nueva pareja casi todos los días. “Es verdad, la familia de Flavia lo quiere un montón y también la familia de Austin quiere a Flavia. Ahí la cosa está más… Además, estaba conversando con Said, ¡Ay, me van a jalar las orejas por contar!, pero me dijo que en su casa hay una inquilina que está ahí todo el tiempo (risas)”, indicó. Video: América.