Alejandra Baigorria estuvo presente en “En boca de todos”, ya que es parte de una secuencia de ayuda social. Antes de presentar el caso, Tula Rodríguez y Maju Mantilla lanzaron unas imágenes de Austin Palao, en las que resaltaron el físico del ex chico reality. Para ello, la empresaria sugirió al hermano de Said Palao como reemplazo de Anthony Aranda en “Esto es guerra”. “He visto “Esto es guerra” y vi que el mismo Said está un poco lesionado; también se lesionó el novio de Melissa, así que por ahí puede entrar como refuerzo (…) porque cuando alguien está lesionado siempre tiene que venir un reemplazo”, indicó. Video: América TV.