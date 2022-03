Valery Revello, esposa de Sergio Peña, se indigna cuando la comparan con Melissa Paredes

Valery Revello es blanco de críticas en redes sociales tras haber sido ampayada con un tablista cuando aparentemente aún mantenía una relación con el futbolista Sergio Peña. Durante el programa Amor y fuego se transmitieron las imágenes de un ‘live’ en el que la modelo respondió luego de ser comparada con Melissa Paredes: “No saben nada. (…) Yo no me parezco a ella, porque yo no he hecho lo que ella ha hecho. Entonces, no somos la misma persona, ni parecido”, aseguró. Y agregó que sus seguidores no saben la historia. Finalmente, Valery dijo: “Yo no tenía una relación, pero aun así no me he metido con nadie, nunca, ni nada. Jamás”. Video: Willax TV.