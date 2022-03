Recientemente, Tracy Freundt se pronunció sobre la salida del aire de “Esto es Habacilar” y explicó los motivos por los que el programa fue reemplazado por “Esto es guerra”. Ante estas declaraciones, Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en recordar que el espacio juvenil cada día iba bajando en el rating. “La idea preconcebida del nombre del show ya te genera una expectativa que no encuentras cuando el show sale al aire. Empezar decepcionando... el eje (Raúl Romero) no podía faltar”, expresó ‘Peluchín’. “Fuera de eso, nada que está bien, lo sacas del aire en un mes, lamentablemente así es la televisión. Ellos quisieron probar otra cosa en reemplazo de EEG; para mí, no vendió, no hubo los comentarios que se esperaban (...) Como programa televisivo, lamentablemente fue un fracaso y así le puede pasar a cualquiera”, manifestó Gigi Mitre. Video: Willax