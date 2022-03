Durante la última edición de su programa, Magaly Medina respondió a los comentarios que Tilsa Lozano compartió en “D’ mañana”, el programa de Panamericana TV conducido por ‘Metiche’, Karla Tarazona y Adriana Quevedo. Los conductores del show le preguntaron a la ‘vengadora’ si se presentaría en el show de la ‘Urraca’ por US$ 20.000, y ella respondió que lo haría sin ningún problema por ese momento. No obstante, Magaly dejó en claro que no está interesada en recibir a la modelo en su programa y que mucho menos pagaría esa gran cantidad de dinero por entrevistarla. “Con 20.000 dólares nos contratamos un montón de ‘chacales’, compramos nuevos carros para hacer nuestro ‘chacaleo’. Tenemos una lista de cosas que podríamos hacer 20.000 dólares, pero en esa lista no figura entrevistar a Tilsa Lozano y, menos pagarle (…). ¿Quién le va a pagar 20.000 dólares?”, dijo. Video: ATV.