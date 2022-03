Luego de entrar por todo lo alto a “Esto es guerra”, Jossmery Toledo mencionó que podría dejar el reality debido a una lesión. Como se sabe, la expolicía ha tenido muchas dificultades al momento de completar los retos de la competencia y ello no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien criticó su participación en “EEG” y aseguró que no ha logrado dar la talla en la competencia. “Para continuar en ese programa, para las competencias que hacen, que sí son fuertes, se necesita tener resistencia y un entrenamiento fuerte y riguroso, ¿no?, pero parece que ella por las puras aparece levantando pesas y todo. Y a la hora que la mandaron a sostener un poco de hielo no pudo (…). Muchas personas, los abdominales que lucen no son producto del fuerte entrenamiento, sino producto de haber pasado por un quirófano”, mencionó la conductora. Video: ATV.