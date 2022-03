Magaly Medina a Toño Centella luego de criticarlo por su apariencia: “No te tengo cólera”

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina habló sobre las declaraciones de Toño Centella para un famoso periódico, luego de que ella lo criticara por su deteriorada apariencia y por la supuesta cirugía estética de su esposa. “No te tengo cólera. La gente piensa que acá lo hago personal y no es personal. Yo no conozco a la gente que critico y prefiero no conocerla porque después me pongo blanda. Yo termino el programa y me olvidó de la gente de la farándula. No estoy pensando en ellos. Hay gente que no tiene vida y anda pensando en ellos. Yo no soy maniática de mi trabajo. Mi vida personal viene después”, dijo la conductora. Finalmente, la presentadora de “Magaly tv, la firme” trató de darle un consejo al cantante cuando él le pidió que le ayude a conseguir ‘canje’ para operarse. “Así como le das a tu esposa, un poquito para ti”, aseguró. Video: ATV.