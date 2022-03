Johanna advierte a María Pía: No muestro imágenes para no perjudicar a alguien de tu equipo

Un nuevo enfrentamiento se vivió en el set de Esto es guerra, protagonizado por Johanna San Miguel y María Pía Copello. La exanimadora infantil defendió a su equipo luego de que tildaran a Rafael Cardozo de ‘acusete’, porque tomó una foto en uno de los ensayos del programa para mostrar quiénes habían llegado tarde. Tras ello, María Pía también mencionó que fue convocada a una reunión junto a su dupla y le advirtió de que si no hubiera llegado, también hubiera hablado con producción, así como lo hizo el integrante de su equipo con sus compañeros. Por ello, Johanna aseguró que tiene un as bajo la manga, pero podría afectar a algunos participantes. “Tú sabes que si yo pudiera mostrar unas imágenes que tengo, las mostraría, pero no quiero perjudicar a nadie de tu equipo”, advirtió. Video: América TV