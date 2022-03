María Pía Copello inició el último programa de “Esto es guerra” aclarándole a Johanna San Miguel que ya no seguirán siendo ‘amigas’ durante la competencia.

Durante la última edición de “Esto es guerra”, María Pía Copello y Johanna San Miguel sorprendieron al protagonizar un tenso momento al inicio del programa. Inesperadamente, la ex conductora de “María Pía y Timoteo” se dirigió a su compañera para aclararle que ya no sería tan amable con ella por petición de los ‘combatientes’. “Yo solo te digo una cosa. A partir de hoy día, se acabó (la actitud bromista) con Johanna San Miguel. En serio. Todos mis ‘combatientes’ me lo están pidiendo. Las bromas entre nosotras acabaron. Yo vengo aquí a competir, a animar a mi equipo”, señaló. Ante esto, Johanna le respondió: “Mariarpía”. Antes de iniciar la competencia, María Pía dejó en claro que está enfocada en apoyar a su equipo. Video: América TV.