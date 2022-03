Dalia Durán se mudó a un inmueble ubicado en Trapiche, Comas, junto a sus cuatro hijos, y mostró detalles del mismo en Magaly TV, la firme, después de haber sido desalojada del departamento que ocupaba en el distrito de Magdalena por falta de dinero para cancelar el arriendo. “Nunca pensé que iba a pasar por algo así, de esta magnitud, nunca imaginé tener que pasar por todo esto sola. Lo más duro es no tener a mi familia, no estar con mi madre cuando más he necesitado un abrazo, un consejo y el dolor también de ellos de que no están conmigo cuando todo esto pasó... Me deprimí fuerte, me vi sola, no es fácil”, manifestó la expareja de John Kelvin con lágrimas en los ojos ante las cámaras del programa de Magaly Medina. Video: ATV