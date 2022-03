Luciana Fuster aseguró que lleva una excelente relación con Verónica Costa, mamá de Patricio Parodi, luego de que se dejara entrever que no sería muy querida por la familia del modelo. En declaraciones para América Espectáculos, la influencer contó que ya ha asistido a reuniones con doña Verónica y los demás integrantes del entorno familiar de su novio, por lo que no tiene de qué preocuparse. “Yo he estado cenando con la mamá y con ‘Pato’, he salido a comer con el papá, con el hermano, con las hermanas también”, señaló la chica reality de Esto es guerra, con una gran sonrisa. Video: América TV