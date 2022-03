Luciana Fuster comentó sobre un reciente video en el que participaron las hermanas de Patricio Parodi. En dicha entrevista aseguraron que su hermano está soltero, lo cual dio a entender que minimizan la relación que existe entre ambos chicos reality. Ante cámaras, la joven modelo desmintió que esté distanciada de sus cuñadas. “No me llevo mal con ellas, pero no somos cercanas porque nos estamos conociendo. (...) Una de sus hermanas se me acercó a decirme que lo sacaron de contexto y que no tiene nada contra mí”, dijo. Video: América TV