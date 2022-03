Gisela Valcárcel estuvo como invitada en la última edición de América hoy y no pudo evitar referirse a las recientes declaraciones del padre de su hija Ethel, Jorge Pozo. La conductora se mostró tajante y señaló que a pesar que pudo haber cometido errores, hizo los esfuerzos necesarios para sacarla adelante. “Ella (Ethel) solamente me vio a mí, por supuesto yo soy su madre, nunca seré su padre, pero he hecho todos los intentos para que ella sea educada en un ambiente de amor”, indicó de manera tajante. Video: América.