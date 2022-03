Gisela Valcárcel se refirió por primera vez sobre la reaparición ante cámaras de Jorge Pozo, padre de su hija Ethel. La famosa conductora aseguró que no responderá a las declaraciones de su expareja y que no le dará más pantalla. “Si no hablamos es por algo, porque no se puede responder con la misma moneda a todos, sino ¿de qué Dios estaría yo hablando? ¿Qué estaría pregonando si yo respondo a todo lo que se diga de mí?”, dijo durante la emisión de América hoy. Video: América TV